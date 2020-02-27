"Талибан" подтвердил намерение подписать соглашение с США 29 февраля

ТАСС, 27 февраля. Соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) будет подписано в субботу, 29 февраля. Как сообщило в четверг агентство The Khaama Press, об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Сохаил Шахин.

По его словам, на церемонию подписания соглашения, которая пройдет в столице Катара Дохе, приглашены министры иностранных дел и специальные представители из 26 стран. Россию будет представлять спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. 25 февраля он подтвердил ТАСС, что будет присутствовать на церемонии.

Шахин добавил, что со стороны талибов соглашение подпишет мулла Абдул Гани Барадар.

Он также отметил, что в рамках реализации достигнутых договоренностей предполагается обмен пленными с целью "укрепления взаимного доверия". США освободят 5 тыс. боевиков, а талибы отпустят на свободу около тысячи сотрудников афганских органов госбезопасности.

Вскоре после подписания соглашения предполагается провести межафганские переговоры, на которых будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

Ранее телеканал TOLO News сообщал о достижении между афганским правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля.