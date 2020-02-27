В Южной Осетии заявили, что вынесут вопрос о геноциде осетин на Женевские дискуссии

ЦХИНВАЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Южная Осетия впервые вынесет вопрос о признании геноцида южных осетин в 1920 году на Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье, сообщил ТАСС в четверг полпред президента по вопросам постконфликтоного урегулирования Мурат Джиоев.

"В этом году в Южной Осетии год памяти - мы отмечаем 100-летие геноцида осетинского народа - и должны поднимать этот вопрос на всех уровнях. Вопрос признания геноцида осетинского народа мы будем поднимать и на Женевских дискуссиях. Этот вопрос мы уже ранее обговорили с сопредседателями Женевских дискуссий", - сказал Джиоев.

Он отметил, что прежде вопрос признания геноцида южных осетин на переговорах в Женеве не обсуждался. Полпред уточнил, что очередной раунд дискуссий намечен на 31 марта - 1 апреля текущего года.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.

О геноциде южных осетин

Парламент Южной Осетии ранее обратился к Совету Федерации, Госдуме и президенту России с просьбой о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны националистов Грузии. В документе отмечается, что формальным поводом для грузинской агрессии послужил приказ ревкома Южной Осетии от 8 июня 1920 года о провозглашении Советской власти и присоединении страны к Советской России. 12 июня 1920 года грузинская армия начала карательную операцию против южных осетин. Грузинские войска сожгли практически все осетинские села от Цхинвала до северного селения Рук.

Согласно историческим данным, в результате геноцида в 1920 году погибло 5279 осетин, каждый третий среди них ребенок (1844). Еще 15 тыс. осетин погибло во время изгнания от холода, голода и различных болезней. Всего в период геноцида была истреблена 21 тыс. человек, сожжено более 100 осетинских селений. Более 50 тыс. человек стали беженцами, перейдя через перевалы на Северный Кавказ.