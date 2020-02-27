СМИ: США отправили сотни машин с материалами и техникой на базы в Сирии

ТАСС, 27 февраля. Соединенные Штаты в последние несколько дней отправили сотни грузовиков со стройматериалами и техникой для укрепления своих баз на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным агентства, не менее 300 американских грузовиков пересекли за минувшие два дня иракско-сирийскую границу в пограничном пункте "Аль-Валид" и направились в северо-восточные сирийские провинции Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Часть машин прибыла в район небольшого города Телль-Бирак в Хасеке, где американцы намерены создать новую базу, часть была отправлена в район Телль-Байдар в той же провинции, где США расширяют уже существующую базу. Еще часть материалов доставили к нефтяному месторождению Аль-Омар, рядом с которым Соединенные Штаты также намерены создать укрепленную зону.

Несколько дней назад ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что США усиливают свое военное присутствие в Хасеке. Так, по сведениям канала, на аэродром Румейлан на севере провинции двумя транспортными самолетами были доставлены американские военные.

В октябре прошлого года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В конце того же месяца президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.