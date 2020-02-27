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СМИ: львовские радикалы оскорбили депутата Рады за отказ признать РФ "страной-агрессором"

Националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты устроили беспорядки во Львовской областной государственной администрации из-за отказа депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Натальи Королевской признавать Россию "страной-агрессором".

По данным украинского издания "Обозреватель", в четверг во время выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Королевская не стала отвечать на провокационные требования националистов назвать Россию "страной-агрессором". После этого радикалы сорвали заседание, требуя, чтобы политик покинула помещение, и скандируя: "Вон из Львова!", "Позор!", "Чемодан, вокзал, Россия!"

В итоге Королевская вынуждена была покинуть зал, выездное заседание комитета Рады так и не состоялось.

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