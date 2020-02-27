В МВФ сообщили, что Зимбабве грозит острый гуманитарный кризис

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. В Зимбабве может начаться серьезный гуманитарный кризис. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на новый доклад Международного валютного фонда (МВФ).

"В условиях потери части нового урожая рост ВВП в 2020 году окажется около нулевой отметки, - подчеркивается в документе. - В результате в стране сохранится нехватка продовольствия". По данным МВФ, без увеличения размеров международной помощи Зимбабве рискует столкнуться с крупным гуманитарным проблемами.

В свою очередь, интернет-издание Independent Online отмечает, что в Зимбабве продолжает быстро ухудшаться ситуация с обеспечением населения основными продуктами питания, стране грозит масштабный голод. Оно приводит слова представителя Красного Креста в Зимбабве Майкла Чарльза о том, что все больше людей проводят без пищи от двух до трех дней, так как не могут ее купить. В столице страны Хараре в продуктовых магазинах часто вспыхивают драки за те небольшие партии кукурузы и круп, которые время от времени поступают в государственную торговую сеть. В магазинах происходят значительные перебои с поставками хлеба.

В начале 2020 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцев - каждому второму жителю страны - грозит голод. Текущая инфляция, которая, по данным Independent Online, составляет 490% годовых, еще больше снижает покупательскую способность зимбабвийцев. При этом безработица в экономике страны без учета теневого сектора составляет 90%.