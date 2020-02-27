Эрдоган заявил о гибели трех турецких военнослужащих в Идлибе

"В Идлибе погибли трое наших военных, но силы режима [президента Сирии Башара Асада] несут более серьезные потери. Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться", - сказал он в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал NTV.

Согласно утверждениям Эрдогана, "ситуация в Идлибе развивается в позитивном для Турции ключе". "Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения [с Сирией]", - добавил президент.

Он также высказал предположение, что "без поддержки России и Ирана Асад не смог бы устоять на ногах". Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция "не хочет видеть террористов в регионе". "Мы хотим, чтобы на территориях [Сирии] с запада до востока сложилась спокойная обстановка", - утверждал турецкий лидер.

В ночь на четверг Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели двух военнослужащих в Идлибе.