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Кризис в Сирии
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Эрдоган заявил о гибели трех турецких военнослужащих в Идлибе

По словам президента Турции, ситуация в сирийской провинции развивается в позитивном для Анкары ключе, силы режима Башара Асада "несут более серьезные потери"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг о гибели трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

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"В Идлибе погибли трое наших военных, но силы режима [президента Сирии Башара Асада] несут более серьезные потери. Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться", - сказал он в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал NTV.

Согласно утверждениям Эрдогана, "ситуация в Идлибе развивается в позитивном для Турции ключе". "Мы продолжим переговоры с Россией, но мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения [с Сирией]", - добавил президент.

Он также высказал предположение, что "без поддержки России и Ирана Асад не смог бы устоять на ногах". Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция "не хочет видеть террористов в регионе". "Мы хотим, чтобы на территориях [Сирии] с запада до востока сложилась спокойная обстановка", - утверждал турецкий лидер.

В ночь на четверг Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели двух военнослужащих в Идлибе.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп Тайип
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