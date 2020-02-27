Минобороны Франции назвало лживыми заявления о недостойном поведении военных в Мали

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции считает недопустимыми высказывания посла Мали в Париже Тумани Джиме Диалло относительно недостойного поведения в его стране солдат Иностранного легиона. Текст официального заявления канцелярия министра Флоранс Парли в четверг передала агентству France-Presse.

Военное ведомство Франции расценивает заявление малийского посла как "не только лживое, но и недопустимое и неподобающее". Джиме Диалло, выступая в среду в Сенате Франции на слушаниях, посвященных ситуации в Сахеле (включает Мали, Нигер, Чад, Мавританию и Буркина-Фасо - прим. ТАСС), сказал, что находящиеся в столице Мали солдаты Иностранного легиона ведут себя неподобающе и создают проблемы.

"Мы ожидаем от посла Мали во Франции не распространения ложных обвинений, а направления всех своих усилий на реализацию решений саммита стран "сахельской пятерки", прошедшего в городе По [юг Франции], с тем, чтобы общие действия увенчались успехом", - подчеркнули в Минобороны, отметив, что такие заявления "являются неуместными в момент, когда Франция в полной мере направляет свои усилия на борьбу против террористических группировок, представляющих подлинную угрозу для населения сахельской зоны".

Солдаты одного из парашютных полков Иностранного легиона входят в состав французского контингента численностью в 5,1 тыс. человек, участвующего в операции "Бархан", направленной на борьбу против исламистских боевиков в Сахеле. После заявления малийского посла в среду главный штаб французских вооруженных сил уже опубликовал уточнение, подчеркнув, что в столице страны, Бамако, "нет расквартированных солдат Иностранного легиона" и что они не посещают этот город.