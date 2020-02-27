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Кандидат на пост лидера ХДС призвал к сближению ЕС и России

Фридрих Мерц считает, что без Москвы в долгосрочной перспективе не будет политической стабильности в Европе

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост председателя германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал Евросоюз и Германию к более тесному сотрудничеству с Россией. Соответствующую позицию он изложил, выступая перед однопартийцами в городе Апольда (Тюрингия), сообщил в четверг портал Finanzen.net.

"Россия в настоящий момент очень, очень сильно осложняет это", - утверждал Мерц. Тем не менее, по его словам, без Москвы в долгосрочной перспективе не будет политической стабильности в Европе.

"Германия и Европа должны пойти навстречу России и попытаться найти путь, чтобы в XXI веке было больше точек соприкосновения", - считает политик.

В конце апреля ХДС на внеочередном съезде выберет нового лидера. Мерц считается одним из фаворитов в борьбе за этот пост.

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