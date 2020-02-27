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СМИ: делегация афганского правительства вылетела в Доху для встречи с талибами

Предстоящая встреча станет первым контактом между сторонами конфликта

ТАСС, 27 февраля. Группа представителей правительства Афганистана направилась в столицу Катара, где должна провести прямую встречу с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в четверг афганский телеканал TOLO News.

По поступившей информации, эмиссары афганского правительства должны встретиться в Дохе с талибами с целью "установления первоначальных контактов". Отмечается, что делегация властей состоит из шести человек.

Как указывает телеканал, на предстоящих переговорах в Дохе эмиссары афганского руководства обсудят с представителями "Талибана" "вопросы, касающиеся освобождения заключенных". Эта тема является одной из основных составляющих мирного договора между талибами и США, подписание которого ожидается 29 февраля.

26 февраля официальный представитель катарского политического офиса талибов Сохаил Шахин заявил, что в рамках реализации договоренностей с США предполагается обмен пленными с целью "укрепления взаимного доверия". США освободят 5 тыс. боевиков, а талибы отпустят на свободу около 1 тыс. сотрудников афганских органов госбезопасности.

Вскоре после подписания соглашения предполагается провести межафганские переговоры, на которых будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

Предстоящая в Дохе встреча представителей официального Кабула с талибами станет первым контактом между противоборствующими долгие годы сторонами афганского конфликта.

Теги
АфганистанСША
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