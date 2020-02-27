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В Праге появились площадь Немцова и аллея Политковской

В честь Немцова переименовали Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Площадь, носящая имя Бориса Немцова, и аллея в память об Анне Политковской появились в четверг в столице Чехии. Об этом сообщил журналистам мэр Праги Зденек Грижб.

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В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. В нескольких шагах от входа в него появилась аллея Политковской. Она расположена в парке "Стромовка", к которому примыкает территория дипломатического представительства.

Инициатива пражских властей по переименованию Площади под каштанами вызвала критику со стороны Пражского града. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал ее "однозначно политическим шагом".

Против этого решения выступала группа, состоявшая почти из 500 гражданских активистов, среди которых были местные политики и журналисты.

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Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал власти Праги также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов.

"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению назвать одну из площадей города в честь Немцова.

"Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов", - добавил Песков.

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Дело Анны ПолитковскойПесков, Дмитрий СергеевичНемцов, Борис ЕфимовичРасследование убийства Бориса НемцоваПолитковская, Анна Степановна
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