В Праге появились площадь Немцова и аллея Политковской

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Площадь, носящая имя Бориса Немцова, и аллея в память об Анне Политковской появились в четверг в столице Чехии. Об этом сообщил журналистам мэр Праги Зденек Грижб.
В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. В нескольких шагах от входа в него появилась аллея Политковской. Она расположена в парке "Стромовка", к которому примыкает территория дипломатического представительства.
Инициатива пражских властей по переименованию Площади под каштанами вызвала критику со стороны Пражского града. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал ее "однозначно политическим шагом".
Против этого решения выступала группа, состоявшая почти из 500 гражданских активистов, среди которых были местные политики и журналисты.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал власти Праги также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов.
"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению назвать одну из площадей города в честь Немцова.
"Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов", - добавил Песков.