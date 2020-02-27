В Праге появились площадь Немцова и аллея Политковской

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Площадь, носящая имя Бориса Немцова, и аллея в память об Анне Политковской появились в четверг в столице Чехии. Об этом сообщил журналистам мэр Праги Зденек Грижб.

В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. В нескольких шагах от входа в него появилась аллея Политковской. Она расположена в парке "Стромовка", к которому примыкает территория дипломатического представительства.

Инициатива пражских властей по переименованию Площади под каштанами вызвала критику со стороны Пражского града. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал ее "однозначно политическим шагом".

Против этого решения выступала группа, состоявшая почти из 500 гражданских активистов, среди которых были местные политики и журналисты.