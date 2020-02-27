В США заявили, что гиперзвуковые ракеты России ставят Вашингтон в безвыходное положение

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности является огромным вызовом для США и ставит вооруженные силы в безвыходное положение. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Огромным вызовом для нас сейчас является то, что наши противники развивают гиперзвуковые ракеты большой дальности, что ставит наши вооруженные силы в безвыходное положение и заставляет работать все дальше и дальше, - сказал он. - Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому. Поэтому мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара".

"Работаем с ВВС. Мы рассматриваем все варианты, о ряде которых я не могу заявить открыто", - отметил Модли.

В последние месяцы в Пентагоне неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава ведомства Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что Соединенные Штаты оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.