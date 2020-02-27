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Кризис в Сирии
Обновлено 

Турция на переговорах с Россией заявила о необходимости режима перемирия в Идлибе

Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше, отметили в МИД республики

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Турецкие официальные лица заявили на переговорах с российскими коллегами в Анкаре о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Турции.

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"На переговорах между делегациями были обсуждены все аспекты ситуации в Идлибе. Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня. Для этого необходимо сосредоточиться на шагах, которые нужно предпринять на суше", - отмечается в коммюнике.​​​​​

Турецкая делегация, кроме того, сообщила, как указывается в заявлении, о необходимости "полностью придерживаться реализации сочинского меморандума", а также призвала "не допустить гуманитарной ситуации, при которой может произойти массовая миграция".

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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