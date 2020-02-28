Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 22

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 22 человек. Об этом сообщил в пятницу губернатор провинции Хатай Рахми Доган.

"В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.