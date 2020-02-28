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В ЛНА сообщили о гибели семи турецких солдат при ударах в районе аэропорта Триполи

Ударам подвергся, в частности, оперативный штаб отвечающих за управление беспилотниками турецких офицеров

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Семеро турецких военнослужащих были убиты при обстрелах Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара военной базы в районе международного аэропорта Митига в Триполи. Такие данные, как сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya, привел ее представитель Халед аль-Махджуб.

"По меньшей мере семь турецких солдат были убиты во время обстрела армейскими силами базы Митига в ночь со среды на четверг", - сообщил он телестанции. Кроме того, как уточнили в департаменте информации главного командования ЛНА, ударам подвергся оперативный штаб отвечающих за управление беспилотниками турецких офицеров на прилегающем к гражданской части Митига аэродроме. Отмечается, что атака была проведена спустя несколько часов после того, как хафтаровцы сбили на юге столицы один из таких аппаратов, поставленных в Ливию Анкарой для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

18 февраля ЛНА подвергла ударам морской порт Триполи, в результате которого, как сообщалось, была уничтожена партия вооружений и техники, доставленная турецким грузовым судном для группировок, поддерживающих столичное правительство. Поступала информация о гибели в результате этой атаки трех высокопоставленных турецких офицеров. в том числе в звании генерала и их переводчика-сирийца. Позднее во время одного из выступлений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые признал гибель военнослужащих страны в Ливии.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а ПНС в ответ мобилизовало все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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