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Кризис в Сирии

Террористы обстреляли окрестности Латакии

Обстрел произведен на фоне военных действий, которые идут на юге провинции Идлиб между правительственными силами и бандформированиями

ТАСС, 28 февраля. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) подвергли обстрелу в ночь на пятницу окрестности сирийского портового города Латакия. Как сообщило агентство SANA, огонь был открыт из реактивных систем залпового огня и велся с позиций в районе населенного пункта Бдама в соседней провинции Идлиб. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, нанесен только материальный урон.

Обстрел Латакии был произведен на фоне военных действий, которые идут на юге провинции Идлиб между правительственными силами и бандформированиями. Войска в ходе начавшейся в понедельник операции сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в регионе Джебель-Завия и продвигаются к горному перевалу Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии. В четверг сирийские военнослужащие овладели стратегической точкой - вершиной Джебель-Шахшебу, господствующей над долиной реки Оронт.

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