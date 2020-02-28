Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности. Такое мнение выразил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".

"Потому что у нас просто нет достаточного количества противоракет, чтобы перехватить такое число [ракет]?" - спросил на это конгрессмен Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс).

"Это не только технически нереализуемо и затратно, но также вызывает серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности", - пояснил американский адмирал.