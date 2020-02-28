20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что также это затратно и вызывает "серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности. Такое мнение выразил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".

"Потому что у нас просто нет достаточного количества противоракет, чтобы перехватить такое число [ракет]?" - спросил на это конгрессмен Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс).

"Это не только технически нереализуемо и затратно, но также вызывает серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности", - пояснил американский адмирал.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
В партии Эрдогана заявили, что Турция отныне считает сирийские войска "вражескими целями"
Ранее турецкие военные попали под обстрел в Идлибе, по меньшей мере 29 солдат погибли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС