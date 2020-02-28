В партии Эрдогана заявили, что Турция отныне считает сирийские войска "вражескими целями"

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Турция приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, как турецкие военные вновь попали под обстрел в Идлибе. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Турция теперь признает всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями", - приводит его слова газета Sabah.

Челик также сообщил, что "миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу". В четверг агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

В пятницу губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли. "Совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для [создания] бесполетной зоны [в Идлибе]", - заявил Челик в связи с произошедшим.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.