20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик

В ВМС США назвали небезопасными и непрофессиональными действия эсминца КНР

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВМС США.

"17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A", - отмечается в документе. В ВМС утверждали, что их летательный аппарат совершал патрулирование "в соответствии с международными нормами". Лазер такого класса "потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам".

"Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными", - считают в ВМС США. В документе утверждается, что китайские действия нарушают двусторонние и международные договоренности.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
В партии Эрдогана заявили, что Турция отныне считает сирийские войска "вражескими целями"
Ранее турецкие военные попали под обстрел в Идлибе, по меньшей мере 29 солдат погибли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС