СМИ: турецкие войска ведут обстрел сирийских позиций в Телль-Рифаате к северу от Алеппо

ТАСС, 28 февраля. Артиллерия турецких войск ведет интенсивный огонь по позициям сирийских военнослужащих в городе Телль-Рифаат к северу от Алеппо. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen. По его информации, в рядах сирийских подразделений убитых и раненых пока нет. Сирийская армия не открывала ответного огня.

Как передал телеканал, по приказу турецкого военного командования приведены в боеготовность все формирования сирийской вооруженной оппозиции к северу и северо-востоку от Алеппо. По сведениям Al Mayadeen, в ближайшие часы может последовать контрнаступление боевиков с целью вернуть под контроль утраченные ими форпосты в окрестностях Алеппо.

17 февраля командование ВС республики сообщило, что сирийские войска в рекордные сроки освободили от террористов около 30 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо (360 км от Дамаска). Бандформирования прекратили сопротивление и отступили к турецкой границе. Среди освобожденных поселков - Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, микрорайоны Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились в руках вооруженных группировок с 2012 года.

Турецкие войска наносят сейчас удары по сирийским позициям в ответ на обстрел армейской колонны. Как сообщил ранее губернатор провинции Хатай Рахми Доган, число погибших турецких военнослужащих, попавших под обстрел сирийских войск, возросло до 29 человек, ранения получили еще 36 солдат.