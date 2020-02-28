СМИ: турецкие военные уничтожили военный конвой сирийской армии в Идлибе

ТАСС, 28 февраля. Турецкая армия уничтожила конвой сирийских правительственных войск на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на источник.

По ее информации, обстрелу подверглись военнослужащие сирийской армии, перемещавшиеся по международной автостраде М-5 (север - юг).

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.