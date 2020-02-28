Постпред США при НАТО призвала Анкару отказаться от С-400 в свете ситуации в Идлибе

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала в четверг власти Турции отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Дипломат провела брифинг для журналистов в Госдепартаменте. Пресс-служба внешнеполитического ведомства распространила стенограмму ее ответов на вопросы журналистов.

"Мы всячески пытались объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе [с ними], что они не могут иметь российскую систему ПРО в самом центре своей страны и при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками. Я надеюсь, что президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган поймет, что мы являемся союзником их прошлого и будущего, им нужно отказаться от С-400", - утверждала Хатчисон.

"Они видят, что такое Россия. Они видят, что они [Россия] делает сейчас. Если они атакуют турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией", - полагает постпред. "Я очень надеюсь, что президент Эрдоган понимает, кто их надежный партнер, а кто нет", - добавила она.

Кардинальное изменение

Дипломат рассказала, что узнала о данной ситуации от журналистов и не знает всех ее обстоятельств. Отвечая на вопрос, ожидается ли усиление роли США в Сирии, постпред ответила: "Все варианты, безусловно, рассматриваются. Это новое развитие, а нашим союзником является Турция. Не Россия, а Турция. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы те, с кем они в альянсе. Они участвуют во всех миссиях, которые мы проводим. Я не могу сказать ничего больше кроме того, что это, безусловно, кардинальное изменение".

"В Идлибе мы хотим, чтобы Турция защитила население от [сирийского президента Башара] Асада, получающего поддержку России, - сказала постпред. - Мы на одной стороне во многих областях, но в Сирии особенно, нас беспокоит то, что делает Асад, вновь нападая на жителей Идлиба".

"Это будет кризис беженцев, гуманитарный кризис, потому что этим людям некуда идти, и они попытаются отправиться в Турцию. Мы призывали Россию, мы призывали Сирию, но Турция пытается удержать Асада от того, чтобы вновь атаковать этих жителей", - утверждала Хатчисон.

Сложившуюся в Идлибе ситуацию она назвала "очень сложной".

В начале брифинга постпред утверждала: "Мы считаем, что Россия пытается разделить наш альянс [НАТО], разделить наши демократии, ослабить наш альянс ложной информацией посредством гибридных атак и кибератак".

О ситуации в Идлибе

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в Идлибе. Как сообщил источник ТАСС в МИД Турции, сразу после этого глава внешнеполитического ведомства провел по телефону переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.