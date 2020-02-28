США обеспокоены турецко-сирийскими столкновениями

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи со столкновениями между турецкими и сирийскими военнослужащими и заявили, что поддерживают Анкару в сложившейся ситуации. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии и выступаем на стороне нашего союзника по НАТО Турции", - отметил дипломат.

"Мы поддерживаем контакт с турецкими властями с целью получить подтверждение данным событиям и иметь больше ясности по текущей ситуации на местах", - указали в Госдепартаменте.

По словам дипломата, США "продолжают призывать к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада". "Как заявили президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Майкл Помпео], мы рассматриваем варианты того, как мы можем наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

О ситуации в Идлибе

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать сирийские войска вражескими целями.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.