Генсек ООН призвал незамедлительно прекратить огонь в Идлибе

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в сирийском Идлибе. Об этом заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с большой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о том, что десятки турецких военных погибли в результате воздушного удара, - сказал он. - Генеральный секретарь вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий".