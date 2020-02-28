20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Генсек ООН призвал незамедлительно прекратить огонь в Идлибе

Ранее в этой провинции погибли минимум 33 турецких военных

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в сирийском Идлибе. Об этом заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с большой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и сообщениями о том, что десятки турецких военных погибли в результате воздушного удара, - сказал он. - Генеральный секретарь вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий".

Теги
СирияТурцияКризис в СирииГутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Постпред США при НАТО призвала Анкару отказаться от С-400 в свете ситуации в Идлибе
Турецкие военные ранее попали под обстрел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС