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Эскалация конфликта Турции и Сирии в Идлибе. Главное

© AP Photo/Ghaith Alsayed

Ситуация в Сирии вновь обострилась в ночь на 28 февраля — военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в провинции Идлиб. В Анкаре заявили, что отныне будут считать всех сирийских военных "вражескими целями" и не собираются больше сдерживать поток беженцев в Европу. Турецкие власти также решили призвать на помощь НАТО.

Что произошло

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Военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в Идлибе. В результате погибли по меньшей мере 33 солдата.

Рахми Доган, губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай, сообщил, что несколько военнослужащих получили тяжелые ранения, им оказывают помощь в хатайском госпитале.

Ответные действия Анкары

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Президент страны Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, оно длилось шесть часов. Участники решили признать "всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями".

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик уточнил, что Турция "более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу".

Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти страны дали полицейским и пограничникам указание не пытаться останавливать беженцев, пытающихся попасть в Европу.

Также Челик назвал произошедшее в Идлибе "атакой на НАТО". По данным источника ТАСС, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позвонил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, а официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын провел переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.

По данным телеканала Al Mayadeen, турецкая артиллерия открыла интенсивный огонь по позициям сирийских военных в городе Телль-Рифаат севернее Алеппо. Кроме того, как пишет турецкая газета Sabah , на востоке провинции Идлиб был уничтожен сирийский конвой. На границу с Сирией выехали высокопоставленные турецкие военные, а также министр обороны Турции Хулуси Акар.

Реакция России

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В Минобороны России рассказали, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе.

Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились в рядах наступавших боевиков, заявили в российском военном ведомстве.

В министерстве также заверили, что Воздушно-космические силы России в этом районе не применялись.

Реакция в мире

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Представитель Госдепартамента сообщил, что в Вашингтоне серьезно обеспокоены событиями в Сирии и "рассматривают варианты того, как <...> наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Североатлантический альянс пока не озвучил свою официальную позицию, но 17 февраля источник ТАСС в миссии одной из стран блока в Брюсселе заявил, что НАТО не намерено оказывать Анкаре военную поддержку в случае проведения турецкой операции в Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к незамедлительному прекращению огня. Он подчеркнул, что "без срочных действий риск дальнейшей эскалации растет каждый час".

Теги
СШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииСирийско-турецкий конфликт
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