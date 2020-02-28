Эскалация конфликта Турции и Сирии в Идлибе. Главное

Президент страны Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, оно длилось шесть часов. Участники решили признать "всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями".

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик уточнил, что Турция "более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу".

Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти страны дали полицейским и пограничникам указание не пытаться останавливать беженцев, пытающихся попасть в Европу.

Также Челик назвал произошедшее в Идлибе "атакой на НАТО". По данным источника ТАСС, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позвонил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу, а официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын провел переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.

По данным телеканала Al Mayadeen, турецкая артиллерия открыла интенсивный огонь по позициям сирийских военных в городе Телль-Рифаат севернее Алеппо. Кроме того, как пишет турецкая газета Sabah , на востоке провинции Идлиб был уничтожен сирийский конвой. На границу с Сирией выехали высокопоставленные турецкие военные, а также министр обороны Турции Хулуси Акар.