НАТО проведет 28 февраля экстренные консультации по запросу Турции

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Об этом говорится в распространенном пресс-службой НАТО заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора", - заявил он.

4-я статья подразумевает право каждой страны - участницы альянса проводить консультации с партнерами по НАТО в случае, если они считают, что "их безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой".

НАТО за прошедшие годы трижды проводила консультации по безопасности с Турцией в связи с ситуацией в Сирии и пограничных турецких районах. Последние состоялись 25 ноября 2015 года, когда Турция запросила поддержку альянса после того, как сбила российский Су-24. НАТО выразила Анкаре политическую поддержку, однако воздержалась от любых практических действий.