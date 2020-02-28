В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности". Соответствующее заявление опубликовал в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после обнародования информации, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.

"Евросоюз призывает все стороны к немедленной деэскалации и сожалеет о всех жертвах конфликта. Евросоюз рассмотрит все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы в сфере безопасности. Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он.

Он подчеркнул, что ситуация в Идлибе может перерасти в "крупную открытую международную конфронтацию". "Она также ведет к невыносимым страданиям мирного населения и подвергает опасности его жизни", - написал Боррель

В пятницу в Брюсселе пройдут экстренные консультации Североатлантического совета на уровне послов по запросу Турции в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора, которое подразумевает право каждой страны НАТО провести консультации с партнерами по альянсу, если она считает, что безопасность, политическая независимость или территориальная целостность поставлены под угрозу.

Ранее ночью с четверга на пятницу в ходе боевых действий в провинции Идлиб 33 турецких военных, участвовавших в наступлении террористических формирований на позиции сил сирийской армии, погибли в результате артиллерийского обстрела. Президент Турции объявил после этого сирийские войска на территории Сирии "враждебными целями", заявил, что "совершено нападение на НАТО". Кроме того появилась информация со ссылкой на источники, что Анкара дала указание выпустить в Европу мигрантов из Сирии. В лагерях на территории Турции сейчас находятся 3,5 млн сирийских беженцев, которых Анкара остановила на своей территории в 2016 году по договоренности с ЕС в обмен на €6 млрд помощи от Брюсселя.