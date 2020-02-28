{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

В сообществе также заявили, что готовы защищать собственные интересы безопасности

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности". Соответствующее заявление опубликовал в пятницу в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после обнародования информации, что Турция может выпустить в Европу сирийских беженцев.

На эту тему
Беженцы Идлиба: демагогия Запада и игры Эрдогана

"Евросоюз призывает все стороны к немедленной деэскалации и сожалеет о всех жертвах конфликта. Евросоюз рассмотрит все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы в сфере безопасности. Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами", - заявил он.

Он подчеркнул, что ситуация в Идлибе может перерасти в "крупную открытую международную конфронтацию". "Она также ведет к невыносимым страданиям мирного населения и подвергает опасности его жизни", - написал Боррель

В пятницу в Брюсселе пройдут экстренные консультации Североатлантического совета на уровне послов по запросу Турции в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора, которое подразумевает право каждой страны НАТО провести консультации с партнерами по альянсу, если она считает, что безопасность, политическая независимость или территориальная целостность поставлены под угрозу.

Ранее ночью с четверга на пятницу в ходе боевых действий в провинции Идлиб 33 турецких военных, участвовавших в наступлении террористических формирований на позиции сил сирийской армии, погибли в результате артиллерийского обстрела. Президент Турции объявил после этого сирийские войска на территории Сирии "враждебными целями", заявил, что "совершено нападение на НАТО". Кроме того появилась информация со ссылкой на источники, что Анкара дала указание выпустить в Европу мигрантов из Сирии. В лагерях на территории Турции сейчас находятся 3,5 млн сирийских беженцев, которых Анкара остановила на своей территории в 2016 году по договоренности с ЕС в обмен на €6 млрд помощи от Брюсселя.

Теги
СирияТурцияБоррель, ЖозепСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Порошенко обвинил Зеленского в преследовании и предостерег от судьбы Януковича
По словам бывшего украинского лидера, он пришел на допрос в Госбюро расследований, "понимая, что это фарс, что это политические преследования"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС