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Порошенко обвинил Зеленского в преследовании и предостерег от судьбы Януковича

По словам бывшего украинского лидера, он пришел на допрос в Госбюро расследований, "понимая, что это фарс, что это политические преследования"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего главу государства Владимира Зеленского в политических преследованиях и предостерег его от повторения судьбы четвертого президента Украины Виктора Януковича.

"Владимир Александрович [Зеленский], займитесь функциями президента. <...> Оставьте суд и правоохранительную систему в покое", - сказал Порошенко в пятницу.

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Экс-президент добавил, что пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР), "понимая, что это фарс, что это политические преследования". При этом Порошенко предостерег Зеленского: "Не становитесь Януковичем, у него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное".

Экс-президент также сообщил, что в пятницу Шевченковский районный суд Киева принял решение, которое обязывает следователя ГБР рассмотреть вопрос о закрытии дела, в рамках которого он прибыл сегодня на допрос, "в связи с отсутствием состава преступления". В то же время бывший глава государства пообещал, что в случае необходимости готов участвовать в последующих судебных заседаниях. К зданию ГБР в Киеве поддержать Порошенко пришли несколько десятков его сторонников и однопартийцев.

Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о вмешательстве в деятельность судов. Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос экс-президента. Последний раз он был на допросе в ГБР в конце января, тогда его допрашивали около четырех часов по делу о возможной государственной измене при подписании минских соглашений.

Бывший глава украинского государства в качестве свидетеля проходит по 16 уголовным делам, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти. Также против него расследуют дело по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

В новость были внесены изменения (12:21 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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