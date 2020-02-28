Государственная телекомпания Украины объявила о прекращении вещания из-за долгов

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) объявила в пятницу о скором прекращении вещания из-за долга в размере более €10 млн перед телеканалом Euronews. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НОТУ.

"Исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на все счета компании", - говорится в сообщении. НОТУ отмечает, что по решению суда она должна выплатить €10,591 млн телекомпании Euronews.

"Арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020 и остановил запуск новых проектов "Общественного" [телевидения и радио]", - извещает компания. Она предупреждает, что в ближайшее время арест счетов также приведет к полной остановке ее вещательной деятельности. Национальной общественной телекомпании Украины принадлежат два общенациональных телеканала - "UA: Первый"," UA Культура", ряд региональных каналов, цифровые платформы и три канала радио ("UA: Украинское радио", "UA радио Луч" и "UA: радио "Культура").

Телекомпания разъясняет, что долг перед компанией Euronews достался ей от предшественницы - ныне не существующей Национальной телекомпании Украины. Она была создана на базе бывшего Гостелерадио УССР и была ликвидирована в 2014 году, после чего на ее основе была создана НОТУ. В 2010 году гостелекомпания начала сотрудничество с Euronews для создания украинской версии этого европейского телеканала. Впоследствии украинское государство перестало выделять средства на финансирование этого проекта, в результате чего образовалась задолженность.

В феврале текущего года Министерство юстиции Украины начала процедуру взыскания с НОТУ долга перед Euronews и наложило арест на ее счета, сообщает вещатель. После этого НОТУ обратилась в Кабинет министров, Минфин и Министерство культуры с просьбой о помощи, но не получила ни ответа, ни поддержки, констатирует вещатель. НОТУ отмечает, что в 2020 году она должна получить из госбюджета 300 млн гривен ($12 млн), однако большая часть этой суммы уйдет на выплату долга Euronews, в связи с чем компания "снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования".