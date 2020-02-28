Трамп приветствовал решение суда блокировать федеральное финансирование "городов-убежищ"

ТАСС, 28 февраля. Президент США Дональд Трамп в пятницу приветствовал решение Федерального апелляционного суда суда в Нью-Йорке, позволяющее блокировать финансирование так называемых городов-убежищ, которые отказываются выполнять требования администрации по борьбе с нелегальной миграцией.

"Для городов и штатов, которые не будут сотрудничать с федеральными правоохранительными службами (иммиграционной и таможенной полицией США), больше не будет федеральных долларов. Это важная новость! Финансирование будет прекращено немедленно", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

В четверг Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке принял решение, признающее за администрацией право ставить условия для выделения средств. Такой вердикт был вынесен по иску властей города Нью-Йорк и штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси, Вашингтон, Массачусетс, Вирджиния и Род-Айленд, в котором они оспаривали указ Трампа о прекращении федерального финансирования "городов-убежищ". Такой термин применяется к мегаполисам США, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Филадельфия, Сан-Франциско и Майами, проводящим политику, согласно которой нелегальные мигранты, прибывшие на их территорию, не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства. В частности, там ограничивается доступ сотрудников иммиграционной и таможенной полиции в тюрьмы, где находятся осужденные за различные правонарушения нелегальные мигранты, и не уведомляют их об освобождении лиц, которые находятся в стране незаконно.

25 января 2017 года, сразу после вступления в должность президента, Трамп подписал указ, согласно которому федеральное финансирование "городов-убежищ" должно быть приостановлено. Однако сразу после этого власти этих мегаполисов начали подавать иски, оспаривающие это решение президента. Нью-Йорк вместе с перечисленными штатами подал соответствующий иск 18 июля 2018 года.