СМИ: ВС Турции направили в Идлиб колонну из 22 машин

ТАСС, 28 февраля. Вооруженные силы (ВС) Турции направили в провинцию Идлиб армейскую колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники. Об этом в пятницу сообщила турецкая газета Sabah .

По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того, по имеющимся сведениям, со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения. По утверждению Sabah, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.