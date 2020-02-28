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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: ВС Турции направили в Идлиб колонну из 22 машин

По данным газеты Sabah, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений

ТАСС, 28 февраля. Вооруженные силы (ВС) Турции направили в провинцию Идлиб армейскую колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники. Об этом в пятницу сообщила турецкая газета Sabah.

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По данным издания, в колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того, по имеющимся сведениям, со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения. По утверждению Sabah, также в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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