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По инициативе Зеленского в Раде разработан конечный вариант проекта закона о референдуме

Депутат Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что текст законопроекта будет обнародован в ближайшее время

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Верховной рады разработала конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме", который входит в пакет предложенных президентом Владимиром Зеленским законодательных инициатив по народовластию. Об этом сообщил первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме", - написал он в Facebook.

По словам Стефанчука, текст этого законопроекта будет в ближайшее время обнародован и вынесен для общественного обсуждения. Кроме того, добавил он, текст будет переведен на английский язык и передан ведущим международным организациям в сфере народовластия для профессиональной экспертизы.

Президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял о намерении внедрить на Украине прямое народовластие и представить соответствующие законопроекты. На этом основании президентская партия "Слуга народа" уже заявила о подготовке пяти законопроектов, направленных на реализацию инициативы главы государства. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето. Пятый законопроект предусматривает возможность формирования народом повестки дня для органов власти.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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