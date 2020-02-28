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Сирийско-турецкий конфликт

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО

Там также выразили республике глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвали к деэскалации и прекращению огня

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. НАТО продолжит оказывать поддержку Турции, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции по Идлибу.

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"НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - сказал он, не озвучив при этом никаких новых мер.

В альянсе также выразили Турции глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвали к деэскалации и прекращению огня. 

"Союзники [по НАТО] выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией, - сказал Столтенберг. - Мы призываем к деэскалации и возвращению к прекращению огня".

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СШАСирийско-турецкий конфликт
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