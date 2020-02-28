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Сирийско-турецкий конфликт

Источник: Россия и Турция продолжат переговоры в Анкаре по Идлибу

Третий раунд переговоров стартовал 26 февраля

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие официальные лица продолжат в пятницу в Анкаре переговоры по ситуации в провинции Идлиб. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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"Переговоры продолжатся сегодня в 16:00 [совпадает с мск] в нашем министерстве", - сказал собеседник агентства.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в Москве. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в свою очередь не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Третий раунд переговоров стартовал в Анкаре 26 февраля.

Теги
ТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютСирийско-турецкий конфликт
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