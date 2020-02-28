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Сирийско-турецкий конфликт
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Эрдоган проведет переговоры с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с лидерами ряда государств. Об этом сообщил в пятницу руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В ходе переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным оба лидера договорились провести двустороннюю встречу в самое ближайшее время. Наш президент планирует провести переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом, [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном", - приводит слова Алтуна телеканал NTV.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияТурцияГерманияВеликобританияРоссияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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