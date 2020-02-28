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Кризис в Сирии

ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции в приеме беженцев

В Еврокомиссии подчеркнули, что деньги были выделены не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен и далее оказывать финансовую помощь Турции, принимающей беженцев из Сирии. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Как вы знаете, в рамках соглашения (между Турцией и ЕС по мигрантам - прим. ТАСС) €6 млрд были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин. Эти деньги не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев. Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь", - сказал он.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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