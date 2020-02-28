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Сирийско-турецкий конфликт

Глава МИД Люксембурга считает, что Россия имеет огромное влияние в Сирии

Жан Ассельборн подчеркнул, что нельзя разрешать проблемы в Идлибе оружием и бомбами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что урегулирование ситуации в Идлибе должно проходить при сотрудничестве всех стран, взявших на себя обязательства по этой зоне деэскалации, в том числе и России.

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Выступая в пятницу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, люксембургский министр подчеркнул, что нельзя разрешать проблемы в Идлибе оружием и бомбами.

"Для этого требуется сотрудничество на уровне взявших обязательства стран, в том числе и России, которая имеет огромное влияние в Сирии", - сказал он, комментируя вопрос о позиции Европы по заявлениям Турции об открытии границ для сирийских беженцев.

Ассельборн указал на сложность ситуации в Идлибе для десятков тысяч семей, которые стремятся уйти оттуда. Единственная страна, куда они могут отправиться, - это Турция. "По-моему, эта проблема не миграционного характера, проблема в том, можем ли мы избежать этого массового исхода, можем ли мы избежать того, чтобы проблемы решались бомбами и оружием", - добавил глава МИД Люксембурга.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, власти страны приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Данное решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияЛюксембургРоссияАссельборн, ЖанСирийско-турецкий конфликт
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