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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: сирийские войска освободили три поселка на стыке провинций Идлиб и Хама

Наступление на этом участке фронта проводится с целью освобождения региона Джебель-эз-Завия на юге Идлиба и прилегающих в нему районов

ТАСС, 28 февраля. Подразделения сирийской армии вернули в пятницу под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, расположенные у административной границы провинций Идлиб и Хама. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе ожесточенного боя удерживавшим эти поселки террористам были нанесены потери в живой силе и технике.

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Наступление на этом участке фронта проводится с целью освобождения региона Джебель-эз-Завия на юге Идлиба и прилегающих в нему районов, где сосредоточены основные силы бандформирований. Это позволит войскам выйти с южного направления к шоссе Алеппо - Латакия на участке между Саракибом и Джиср-эш-Шугуром. Помимо боевиков организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) войскам противостоят там вооруженные исламисты из группировки "Ансар ат-Таухид", связанной с запрещенной в России ассоциацией "Братья-мусульмане".

В четверг сирийские военнослужащие овладели стратегической точкой - вершиной Джебель-Шахшебу, господствующей над долиной реки Оронт, что позволит им продвинуться далее к горному перевалу Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии. По данным командования ВС республики, всего на этой неделе правительственные силы очистили от террористов 24 населенных пункта на стыке провинций Идлиб и Хама.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

25 января сирийская армия начала военную операцию с целью возвращения под контроль тех участков стратегических автострад Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама, которые остаются в руках террористов. В результате были разгромлены крупные форпосты террористов в Мааррет-эн-Нуумане и Саракибе, а также восстановлено движение по шоссе М-5, которое связывает Дамаск с промышленными центрами на севере страны.

Теги
СирияСирийско-турецкий конфликт
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