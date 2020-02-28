ФРГ не получала официальных уведомлений от Турции о намерении пропустить беженцев

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германия получает из СМИ информацию о том, что Турция готова открыть двери беженцам в Европу, официальных уведомлений пока не было. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.

"Нам известно о сообщениях в СМИ, но официальных заявлений турецкой стороны у нас нет ", - сказал он. "Пока еще слишком рано говорить о том, какие выводы нужно из этого делать", - добавил представитель МВД ФРГ.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт со своей стороны сказал, что канцлер Ангела Меркель в первой половине дня провела телефонные переговоры с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом. Позже канцлер намерена созвониться с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, добавил он, не приведя подробностей.

Представитель МИД Турции Хами Аксой заявил в пятницу, что находящиеся в республике сирийские беженцы могут продолжить направляться в Европу, если ситуация в Идлибе продолжит ухудшаться.