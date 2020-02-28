{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молдавия продлила мораторий на выдачу гражданства в обмен на инвестиции

Мораторий будет действовать до 1 сентября 2020 года

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии на заседании в пятницу в окончательном чтении продлил до 1 сентября 2020 года мораторий на предоставление гражданства страны инвесторам.

"Проект предусматривает введение моратория на прием заявок на получение гражданства Республики Молдова в соответствии со статьей 17 Закона о гражданстве Республики Молдова, которая предусматривает предоставление гражданства лицу, осуществляющему инвестиции в области стратегического развития нашей страны", - сообщил глава парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан на заседании, которое транслирует пресс-служба законодательного органа.

Инициатива о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции принадлежит правительству Павла Филипа, которое запустило проект в 2017 году. Он предусматривает, что иностранец может получить молдавский паспорт после того, как внесет в фонд национального развития €100 тыс. или инвестирует €250 тыс. в течение пяти лет в одну из стратегических отраслей республики. Президент Игорь Додон и миссия ЕС в Молдавии критиковали эту программу, обращая внимание, что законом могут воспользоваться люди с сомнительным прошлым и это может иметь негативные последствия для страны.

После произошедшей в июне 2019 года смены власти в Молдавии был введен соответствующий мораторий, который истек 20 февраля.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО
Там также выразили республике глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвали к деэскалации и прекращению огня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС