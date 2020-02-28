Молдавия продлила мораторий на выдачу гражданства в обмен на инвестиции

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии на заседании в пятницу в окончательном чтении продлил до 1 сентября 2020 года мораторий на предоставление гражданства страны инвесторам.

"Проект предусматривает введение моратория на прием заявок на получение гражданства Республики Молдова в соответствии со статьей 17 Закона о гражданстве Республики Молдова, которая предусматривает предоставление гражданства лицу, осуществляющему инвестиции в области стратегического развития нашей страны", - сообщил глава парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан на заседании, которое транслирует пресс-служба законодательного органа.

Инициатива о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции принадлежит правительству Павла Филипа, которое запустило проект в 2017 году. Он предусматривает, что иностранец может получить молдавский паспорт после того, как внесет в фонд национального развития €100 тыс. или инвестирует €250 тыс. в течение пяти лет в одну из стратегических отраслей республики. Президент Игорь Додон и миссия ЕС в Молдавии критиковали эту программу, обращая внимание, что законом могут воспользоваться люди с сомнительным прошлым и это может иметь негативные последствия для страны.

После произошедшей в июне 2019 года смены власти в Молдавии был введен соответствующий мораторий, который истек 20 февраля.