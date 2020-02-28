{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Помпео заявил, что США предлагали Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон будет использовать свои дипломатические возможности для предоставления технической и медицинской помощи везде, где это возможно

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в пятницу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы делали Исламской Республике Иран предложения о помощи", - сказал он.

"Мы ясно дали понять другим [странам] мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране - это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран <...> Мы будем использовать свои дипломатические возможности для предоставления технической и медицинской помощи везде, где это возможно", - продолжил глава американского внешнеполитического ведомства.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, в Иране коронавирусом заразились 388 человек, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
В Британии пригрозили усилением санкций в ответ на операцию сирийской армии в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС