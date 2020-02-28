Помпео заявил, что США предлагали Ирану помощь в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в пятницу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы делали Исламской Республике Иран предложения о помощи", - сказал он.

"Мы ясно дали понять другим [странам] мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране - это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран <...> Мы будем использовать свои дипломатические возможности для предоставления технической и медицинской помощи везде, где это возможно", - продолжил глава американского внешнеполитического ведомства.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, в Иране коронавирусом заразились 388 человек, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.