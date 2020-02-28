НАТО не предложила Турции практической помощи по Идлибу

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Североатлантический альянс выражает соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе и готов продолжать оказывать Анкаре свою поддержку. Однако НАТО не объявила ни о каких новых конкретных мерах помощи Турции. Таковы результаты состоявшегося в пятницу в Брюсселе экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции в связи с ситуацией в Идлибе. Выступая по итогам встречи, генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турцию за предоставление информации членам НАТО по ситуации в Сирии и вновь призвал Москву и Дамаск к немедленной деэскалации и предоставлению гуманитарного доступа в Идлиб.

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"НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии", - сказал он. Столтенберг пообещал, что НАТО будет "продолжать пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса", подчеркнув, что Турция является "ценным союзником НАТО". Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО после нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать". "Само состоявшееся сегодня заседание [Североатлантического совета по Идлибу] - это уже выражение поддержки Турции со стороны НАТО", - добавил он. Столтенберг поблагодарил Турцию за регулярные брифинги для стран НАТО по ситуации в Сирии и выразил Анкаре "глубочайшие соболезнования" в связи с гибелью ее военных. Генсек организации также призвал к "немедленному возвращению к режиму прекращению огня" в Сирии и предоставлению "полного гуманитарного доступа" к территории, не контролируемой правительством Сирии. "Союзники [по НАТО] выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией, - сказал он. - Мы призываем к деэскалации этой опасной ситуации и возвращению к прекращению огня". Чем помогает НАТО Помимо обычных форм сотрудничества в рамках альянса, в настоящее время НАТО оказывает Турции военное содействие по двум линиям. Во-первых, с 2013 года на территории Турции на ротационной основе находятся одна-две батареи противовоздушной обороны других государств НАТО, которые должны помогать защищать территорию Турции от ракетных ударов со стороны Сирии.

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Эта миссия была запущена по просьбе Анкары, когда еще в начале войны в Сирии на территорию Турции упало несколько артиллерийских снарядов и минометных мин. Никаких "ракетных обстрелов" Турции из Сирии не было ни до этого, ни после. Системы ПВО НАТО не могут быть выдвинуты за пределы районов их согласованной с альянсом дислокации, не говоря уже о том, чтобы покинуть территорию Турции. В 2015 году НАТО запустила вторую программу поддержки Турции, увеличив количество полетов своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Восточном Средиземноморье. Консультации, а не просьба о помощи Официальный представитель альянса Оана Лунгеску подтвердила ТАСС, что заседание Североатлантического совета было созвано не на основании 5-й статьи Вашингтонского договора, предусматривающей коллективный ответ НАТО на агрессию, а по 4-й статье, в которой речь идет о консультациях в случае угрозы одной из стран-членов. "Любая страна НАТО имеет право созвать консультации по 4-й статье, если считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой", - заявила она. Это означает, что Анкара официально не просила НАТО задействовать принцип коллективной обороны в ответ на ситуацию в Идлибе, а лишь просила партнеров обсудить возможные формы поддержки.

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