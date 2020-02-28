НАТО не предложила Турции практической помощи по Идлибу

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Североатлантический альянс выражает соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе и готов продолжать оказывать Анкаре свою поддержку. Однако НАТО не объявила ни о каких новых конкретных мерах помощи Турции. Таковы результаты состоявшегося в пятницу в Брюсселе экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции в связи с ситуацией в Идлибе. Выступая по итогам встречи, генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турцию за предоставление информации членам НАТО по ситуации в Сирии и вновь призвал Москву и Дамаск к немедленной деэскалации и предоставлению гуманитарного доступа в Идлиб.
"НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии", - сказал он. Столтенберг пообещал, что НАТО будет "продолжать пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса", подчеркнув, что Турция является "ценным союзником НАТО".
Отвечая на вопрос турецкого журналиста, "может ли Турция рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны НАТО после нападений на ее военных", Столтенберг ответил: "НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать". "Само состоявшееся сегодня заседание [Североатлантического совета по Идлибу] - это уже выражение поддержки Турции со стороны НАТО", - добавил он.
Столтенберг поблагодарил Турцию за регулярные брифинги для стран НАТО по ситуации в Сирии и выразил Анкаре "глубочайшие соболезнования" в связи с гибелью ее военных. Генсек организации также призвал к "немедленному возвращению к режиму прекращению огня" в Сирии и предоставлению "полного гуманитарного доступа" к территории, не контролируемой правительством Сирии.
"Союзники [по НАТО] выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией, - сказал он. - Мы призываем к деэскалации этой опасной ситуации и возвращению к прекращению огня".
Чем помогает НАТО
Помимо обычных форм сотрудничества в рамках альянса, в настоящее время НАТО оказывает Турции военное содействие по двум линиям. Во-первых, с 2013 года на территории Турции на ротационной основе находятся одна-две батареи противовоздушной обороны других государств НАТО, которые должны помогать защищать территорию Турции от ракетных ударов со стороны Сирии.
Эта миссия была запущена по просьбе Анкары, когда еще в начале войны в Сирии на территорию Турции упало несколько артиллерийских снарядов и минометных мин. Никаких "ракетных обстрелов" Турции из Сирии не было ни до этого, ни после. Системы ПВО НАТО не могут быть выдвинуты за пределы районов их согласованной с альянсом дислокации, не говоря уже о том, чтобы покинуть территорию Турции.
В 2015 году НАТО запустила вторую программу поддержки Турции, увеличив количество полетов своих самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Восточном Средиземноморье.
Консультации, а не просьба о помощи
Официальный представитель альянса Оана Лунгеску подтвердила ТАСС, что заседание Североатлантического совета было созвано не на основании 5-й статьи Вашингтонского договора, предусматривающей коллективный ответ НАТО на агрессию, а по 4-й статье, в которой речь идет о консультациях в случае угрозы одной из стран-членов.
"Любая страна НАТО имеет право созвать консультации по 4-й статье, если считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой", - заявила она. Это означает, что Анкара официально не просила НАТО задействовать принцип коллективной обороны в ответ на ситуацию в Идлибе, а лишь просила партнеров обсудить возможные формы поддержки.
НАТО за прошедшие годы трижды проводила консультации по безопасности с Турцией в связи с ситуацией в Сирии и пограничных турецких районах. Последние имели место 25 ноября 2015 года, когда Турция запросила поддержку альянса после того, как сбила российский Су-24. НАТО выразила Турции политическую поддержку, однако воздержалась от любых практических действий.
Журналистам из России не дали слова
Пресс-служба НАТО не позволила российским журналистам, постоянно аккредитованным при Североатлантическом альянсе, задать ни одного вопроса генсеку Йенсу Столтенбергу на пресс-подходе по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по Идлибу, передает корреспондент ТАСС с места событий. Несмотря на то, что сотрудники пресс-службы были уведомлены о наличии вопросов со стороны российских СМИ, на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, которая продолжалась 11,5 минуты, официальный представитель альянса Оана Лунгеску предоставила возможность задать вопросы двум турецким и одному афганскому журналисту. В результате Столтенберг говорил семь минут про Турцию и Идлиб, и 4,5 минуты - про ситуацию в Афганистане.
Политика альянса в Сирии
17 февраля источник ТАСС в Североатлантическом альянсе заявлял, что члены НАТО, в первую очередь европейские государства альянса, не намерены поддерживать Турцию в случае ее вторжения в Сирию.
"Страны НАТО не поддержат активацию 5-й статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля, - подчеркнул он. - НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе". "Гибель турецких военных в Идлибе - это трагический факт, однако это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, это выходит за рамки трактовки 5-й статьи. Это понимает и турецкая сторона, поэтому она не пыталась инициировать консультации в НАТО по этой теме", - пояснил дипломат.
Комментируя тогда возможность начала Анкарой масштабной операции в Идлибе с целью попытаться остановить наступление сирийской армии и удержать часть сирийской провинции под контролем незаконных вооруженных формирований, он отметил, что Турция как член НАТО "пользуется общей политической поддержкой альянса", однако о мерах военной поддержки речи не идет.
"Далеко не все европейские государства НАТО разделяют цели Турции в Сирии, не говоря о ситуации в соседних странах (имеется в виду Ливия, куда Турция также перебрасывает войска в нарушение резолюций СБ ООН - прим. ТАСС). На последней встрече министров обороны НАТО [12-13 февраля] вопрос о военной поддержке [Турции] не поднимался", - добавил он.
В настоящий момент источники в Брюсселе отказываются столь же подробно комментировать ситуацию вокруг Идлиба, лишь повторяя сделанные ранее официальные заявления и нажимая на гуманитарный аспект ситуации.
Крупные потери Турции
Ночью с четверга на пятницу в ходе боевых действий в провинции Идлиб 33 турецких военных, участвовавших в наступлении террористических формирований на позиции сил сирийской армии, погибли в результате артиллерийского обстрела.
Ночью прошли телефонные переговоры между Эрдоганом и Столтенбергом, после которых генсек НАТО заявил, что "вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий". "Без срочных действий риск дальнейшей эскалации растет каждый час", - отмечалось в заявлении альянса.