Сирийские войска отражают атаки бандформирований и турецких сил в Идлибе

ТАСС, 28 февраля. Бойцы сирийской армии отражают одну за другой атаки бандформирований и турецких войск в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Об этом говорится в переданном в пятницу агентством САНА заявлении командования ВС Сирии.

В нем подчеркивается, что противнику до сих пор не удалось добиться успеха на фронте в Саракибе. "Не сумев достичь желаемого, в Анкаре акцентируют внимание на больших потерях, которые якобы несут сирийские военнослужащие, что не соответствует действительному положению дел", - указывается в коммюнике. Как подчеркивает командование ВС республики, сирийские военнослужащие наносят противнику "существенные потери в живой силе и технике".

"Сирийская арабская армия полна решимости выполнить свой патриотический долг, защитить безопасность Отчизны и очистить страну от террористических банд", - говорится в документе.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВВС и артиллерия Турции поразили в сирийском Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. По его словам, было нейтрализовано 309 сирийских военнослужащих, уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин, 23 единицы артиллерийского вооружения и два комплекса ПВО.

По словам Акара, решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли в четверг 33 турецких военных, участвовавших в наступлении вооруженной оппозиции.