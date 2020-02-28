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Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы

Речь идет об экс-председателе филиала венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA Хавьере Альварадо Очоа, которого подозревают в отмывании денег

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении судебной коллегии.

В декабре прошлого года испанский суд уже выносил аналогичный вердикт. "Национальная судебная коллегия подтвердила отказ в выдаче Соединенным Штатам экс-председателя филиала венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении. США добивались экстрадиции Альварадо Очоа за предполагаемую причастность к деятельности преступной группировки и отмывание средств.

Таким образом, суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой против предыдущего решения. Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях.

Как передает агентство EFE, Альварадо Очоа ранее занимал пост заместителя министра электрического развития Венесуэлы. Он был задержан в Испании в мае прошлого года по запросу США, которые требуют его выдачи по подозрению в отмывании денег, полученных от взяток PDVSA.

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СШАИспанияВенесуэла
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