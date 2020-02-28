{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса

По словам депутата Мохаммада Али Вакили, рассмотрение бюджета может быть отложено на неделю
Описание
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана на следующей неделе приостанавливает проведение слушаний из-за коронавируса в стране, сообщил в пятницу член парламентского президиума Мохаммад Али Вакили.

"Президиум принял решение не проводить на следующей неделе публичные слушания из-за угрозы распространения коронавируса", - цитирует его агентство ИСНА. По словам депутата, "рассмотрение бюджета будет отложено, вероятно, на одну неделю".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 388, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
В Британии пригрозили усилением санкций в ответ на операцию сирийской армии в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС