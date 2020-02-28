Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Меджлис (парламент) Ирана на следующей неделе приостанавливает проведение слушаний из-за коронавируса в стране, сообщил в пятницу член парламентского президиума Мохаммад Али Вакили.

"Президиум принял решение не проводить на следующей неделе публичные слушания из-за угрозы распространения коронавируса", - цитирует его агентство ИСНА. По словам депутата, "рассмотрение бюджета будет отложено, вероятно, на одну неделю".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 388, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.