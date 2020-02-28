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Госбюро расследований допрашивало Порошенко шесть часов

Экс-президента Украины допрашивали по делу о вмешательстве в деятельность судов

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило допрос бывшего президента страны Петра Порошенко, который явился по делу о вмешательстве в деятельность судов. Он продолжался шесть часов.

"Сегодня у нас было два допроса по двум делам", - сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой".

Ранее следователи Госбюро подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос экс-президента, однако в пятницу утром он явился добровольно.

Последний раз Порошенко был на допросе в ГБР в конце января. Тогда его допрашивали около четырех часов по делу о возможной государственной измене при подписании минских соглашений.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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