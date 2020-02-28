Эмиссар ООН по Ливии сообщил о планах проведения в марте встреч сторон конфликта

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Встречи по урегулированию в Ливии с участием сторон конфликта запланированы на март. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе.

"Я продолжу созывать встречи в течение марта", - сказал он.

Эмиссар отметил, что "ждет ответа" от сторон на проект соглашения о прекращении огня, который был передан им во время переговоров во военным вопросам, два раунда которых состоялись в феврале в Женеве. "Я надеюсь получить ответы к понедельнику (2 марта)", - подчеркнул Саламе.

По его словам, если ответы будут получены к этому сроку и возникнет необходимость срочно собраться, то будет созван новый раунд переговоров. Если же этого не произойдет, то дискуссии состоятся "несколькими днями позже". Третий этап переговоров в рамках экономического трека намечен на 15 марта, напомнил спецпредставитель генсека ООН.

Проект соглашения о прекращении огня был передан сторонам во время второго раунда межливийских переговоров, завершившегося 23 февраля. Стороны договорились представить этот проект своему руководству для проведения дальнейших консультаций.

Первый раунд переговоров по военным вопросам проходил в Женеве 3-8 февраля. Они нацелены на достижение долгосрочного режима прекращения огня.