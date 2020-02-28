Помпео: Иран не склонен к обострению военной конфронтации с США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Иран не настроен на дальнейшую эскалацию военной конфронтации с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что решение Вашингтона ликвидировать иранского генерал-майора Касема Сулеймани было оправданным. "Его устранение с поля боя было деэскалационной мерой", - считает руководитель внешнеполитического ведомства США. Он не отрицал, что в результате ответного ракетного удара Ирана по двум военным объектам в Ираке получили контузии американские военнослужащие. "Однако ограниченный характер контратаки Ирана указывает, что его руководство не стремится обострять военную конфронтацию. Они знают, что потерпят поражение, если мы будем воевать. В этом и заключается сдерживание", - заявил Помпео.