{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Додон предложил оппозиции забрать себе имущество, которое он якобы не задекларировал

Президент Молдавии считает, что "этих нападок будет дальше все больше, так как некоторые уже начали предвыборную кампанию"

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиции, которая обвиняет его в том, что он не внес в декларацию все свое имущество, найти его и забрать себе. Об этом он заявил в пятницу в эфире размещенной в социальных сетях передачи "Президент отвечает".

"Все знакомы с моей декларацией об имуществе. Кстати, мой дом записан на мое имя, в то время как многие политики, судьи, чиновники записали их на тещ, шуринов и других родственников. Другого имущества у меня нет, можете проверить. Если найдете - забирайте себе, если это имущество Додона и записано не на него", - сказал президент, отметив, что он не боится никаких проверок, так как ему нечего скрывать.

Глава Молдавии выразил сожаление, что в последнее время было много нападок в адрес президента, его семьи, сотрудников президентской администрации со стороны оппозиции. "Этих нападок будет дальше все больше, так как некоторые уже начали предвыборную кампанию (по предстоящим осенью выборам главы государства - прим ТАСС). Президент пользуется большой поддержкой, а у политических оппонентов с этим проблемы. Но люди знают, что если бы в июне президент не пошел до конца, Плахотнюк был бы еще у власти в Молдове", - добавил Додон.

Бывший лидер правящей Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии после того, как в июне 2019 года поддерживающая Додона Партия социалистов и оппозиционный проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демократической партии. Олигарх отказался уступать и через подконтрольный Конституционный суд объявил парламент и новое правительство незаконными, организовав против них акции протеста. Однако после того, как новые власти были поддержаны ЕС, Россией и США, он бежал.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
В Британии пригрозили усилением санкций в ответ на операцию сирийской армии в Идлибе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС