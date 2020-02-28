Додон предложил оппозиции забрать себе имущество, которое он якобы не задекларировал

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил оппозиции, которая обвиняет его в том, что он не внес в декларацию все свое имущество, найти его и забрать себе. Об этом он заявил в пятницу в эфире размещенной в социальных сетях передачи "Президент отвечает".

"Все знакомы с моей декларацией об имуществе. Кстати, мой дом записан на мое имя, в то время как многие политики, судьи, чиновники записали их на тещ, шуринов и других родственников. Другого имущества у меня нет, можете проверить. Если найдете - забирайте себе, если это имущество Додона и записано не на него", - сказал президент, отметив, что он не боится никаких проверок, так как ему нечего скрывать.

Глава Молдавии выразил сожаление, что в последнее время было много нападок в адрес президента, его семьи, сотрудников президентской администрации со стороны оппозиции. "Этих нападок будет дальше все больше, так как некоторые уже начали предвыборную кампанию (по предстоящим осенью выборам главы государства - прим ТАСС). Президент пользуется большой поддержкой, а у политических оппонентов с этим проблемы. Но люди знают, что если бы в июне президент не пошел до конца, Плахотнюк был бы еще у власти в Молдове", - добавил Додон.

Бывший лидер правящей Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии после того, как в июне 2019 года поддерживающая Додона Партия социалистов и оппозиционный проевропейский блок Acum ("Сейчас") сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демократической партии. Олигарх отказался уступать и через подконтрольный Конституционный суд объявил парламент и новое правительство незаконными, организовав против них акции протеста. Однако после того, как новые власти были поддержаны ЕС, Россией и США, он бежал.