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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: Россия и Турция провели переговоры в Анкаре по Идлибу

Официальных заявлений по итогам переговоров пока сделано не было

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие официальные лица провели в пятницу в Анкаре третью встречу за последние три дня, обсуждалась обстановка в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Официальных заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в свою очередь не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Третий раунд переговоров стартовал в турецкой столице 26 февраля.

Теги
ТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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