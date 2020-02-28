СМИ: Россия и Турция провели переговоры в Анкаре по Идлибу

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие официальные лица провели в пятницу в Анкаре третью встречу за последние три дня, обсуждалась обстановка в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV .

Официальных заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в российской столице. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в свою очередь не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Третий раунд переговоров стартовал в турецкой столице 26 февраля.