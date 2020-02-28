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Нижняя палата парламента Японии приняла проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Они составят $48,5 млрд, правительство страны объяснило это необходимостью усиления обороноспособности в космической сфере, а также в киберпространстве

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии в пятницу одобрила проект государственного бюджета на 2020 финансовый год (начнется с 1 апреля 2020 года), предполагающий рост расходов на социальное обеспечение и оборону. Об этом сообщил телеканал NHK.

Документ получил одобрение, поскольку за него проголосовали депутаты правящей Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", составляющие большинство в палате. Представители оппозиции на заседании выступили с критикой проекта госбюджета, поскольку он составлялся в прошлом году и не предусматривает отдельных расходов на борьбу с коронавирусом. Проект бюджета будет направлен в верхнюю палату парламента, где у правящей коалиции также есть большинство.

Объем расходной части бюджета составит 102,66 трлн иен ($938 млрд по текущему курсу), что примерно на 1 трлн иен больше, чем в текущем финансовом году. Основную долю расходной части составляют траты на социальное обеспечение. В следующем финансовом году расходы на эти цели вырастут почти на 5% и составят около 35,86 трлн иен ($328 млрд). Это связано с процессом старения населения в целом и сокращением числа работоспособного населения, а также тратами на расширение бесплатного образования, в первую очередь дошкольного.

Расходы на оборону увеличатся в следующем году на 1,8%, до рекордных 5,31 трлн иен ($48,5 млрд). Правительство объясняет это необходимостью усиления обороноспособности в космической сфере, а также в киберпространстве. Расходы включают в себя приобретение у США боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Часть средств также пойдет на предстоящее размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.

Общая сумма расходной части бюджета второй год превышает 100 трлн иен, что серьезно осложняет выполнение задачи по сокращению гигантского государственного долга. В настоящее время он более чем вдвое превышает валовой внутренний продукт Японии. Вместе с тем в следующем финансовом году (благодаря состоявшемуся в октябре повышению потребительского налога с 8 до 10%) вырастут налоговые поступления в бюджет. Согласно проекту бюджета, они составят 63,5 трлн иен ($581 млрд).

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Япония
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